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بطلة مسرحية "هالة حبيبتي": كنت بروح المدرسة وأنام في الفصل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:36 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
كشفت الفنانة هند حسني، بطلة مسرحية "هالة حبيبتي"، أن علاقاتها مع زميلاتها في المدرسة أثناء تأديتها الأدوار الفنية كانت ممتازة وكل المدرسين في مدرستي كانوا يحبونني جدا رغم أنني كنت متحدثة جدا مع الجميع ولا يفرق معي مدير من مدرس، قائلا: "كنت بروح المدرسة بعد أداء أدواري التمثيلية وأنام في الفصل".

وأضافت "حسني"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة؛ ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن والدي ووالدتي كانوا متابعين ليا جدا في الدراسة، محذرين أنني لو لم أتقدم وأنجح في الدراسة فلن يكون هناك تمثيل والذي يمثل عشقي الأول في الحياة، مشيرة إلى أن الفنانة القديرة شريهان وليلى علوي كانوا يحبوني جدا، وكذلك الأب الروحي بالنسبة لي الفنان فؤاد المهندس، والفنان الراحل عزت العلايلي وكانوا يقفون بجواري ويشجعونني جدا في جميع الأدوار الفنية التي كنت أعمل بها.

وتابعت: "كنت مدللة جدا في اللوكيشن وكل الفنانين كانوا حريصين على تدليلي ومداعبتي، وكنت بمثابة أول حفيدة في العائلة والكل يدلل؛ مما كان يعطيني شىء كبير من الثقة في النفس"، مشيرة إلى أن التمثيل بالنسبة لي متعة وعشق ولم أشعر بملل على الإطلاق من أداء الأدوار الفنية.

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