الألوان بتتغير.. صدمة كبيرة تواجه مستخدمى هواتف iPhone 11 و iPhone 12

كشفت تقارير أن هناك عدد من موديلات أو طرز هواتف آيفون iPhone 11 و iPhone 12 من شركة آبل الأمريكية، تفقد اللون الأصلى لها المطلى على حواف الهواتف والذى يغطى هيكل الألومنيوم فى الهواتف.





وبحسب تقرير من Svetapple.sk فإن بعض موديلات هواتف آيفون 11 و آيفون 12 قد فقدت بالفعل اللون الأصلى الخاص بها وبهتت بشكل واضح حيث تلاشى اللون الأحمر إلى درجة أفتح .





وليس من المعروف ما هى الأسباب التى أدت تحديدا إلى فقدان هواتف آيفون 11 وآيفون 12 إلى فقدان الألوان وبهتانها إلى من المحتمل أن تكون الهواتف قد تعرضت للاحتكاك بطريقة مستمرة.





وفقا لموقع MacRumors فإن هناك حالة مشابهة للذى حدث مع هواتف آيفون 11 وآيفون 12 ، تعرضت له هواتف iPhone SE الجيل الثانى فى وقت سابق، وكان اللون الأكثر تأثرا فى الهواتف هو اللون الأحمر، حيث لوحظ أن الألوان الأخرى تضررت بشكل أقل.





وكان هناك عدد محدود من التقارير حول تلاشي الألوان لهواتف آيفون ، ولكن يبدو أن هذه مشكلة استمرت لسنوات نظرًا لوجود شكاوى حول هواتف iPhone XR أيضًا.





وخلال الساعات الماضية تعرض مستخدمو تطبيق مكالمات الفيديو الشهير FaceTime فيس تايم ، المتاح على عدد كبير من أجهزة شركة آبل الأمريكية، لعشرات من الهجمات الإلكترونية الخطيرة، حيث تلقى المستخدمون عدد لا يحصى من المكالمات غير المرغوب فيها من قبل المئات من الأشخاص غير المعروفين لديهم.



