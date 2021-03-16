تصريح خطير لرئيس الوزراء الفرنسي عن موجة ثالثة لكورونا

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس للمشرعين اليوم الثلاثاء إن فرنسا تشهد "ما يشبه موجة ثالثة" من جائحة الفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





في حديثه أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، قال رئيس الوزراء إن البلاد شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة بسلالات فيروس كورونا الجديدة ، محذرًا من أن الموجة الثالثة "تميزت بالسلالات المتحورة".





وأضاف أن "ما يسمى بالسلالة البريطانية تحتل مكانة متزايدة الأهمية".





وأمس قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها، إنه تم العثور على نوع جديد من فيروس كورونا في منطقة بريتاني الفرنسية ، مضيفة أن التحليل الأولي لم يظهر أن هذا البديل الجديد أكثر خطورة أو أكثر قابلية للانتقال من غيره.





وأضافت وزارة الصحة إن السلالة الجديدة تم العثور عليها في مجموعة من ثماني حالات في مركز مستشفى في لانيون ، والعديد منها لم يتم اكتشافه بواسطة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل.





تُستخدم اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للكشف عن وجود مستضد بدلًا من وجود استجابة مناعية للجسم أو أجسام مضادة.





قال مسؤولون إن الباحثين في معهد باستير يحققون فيما إذا كانت التعديلات الجينية قد أدت إلى زيادة صعوبة اكتشاف المتغير الجديد.





وقالت هيئة الصحة الإقليمية في بريتاني في بيان: "ستجرى التحقيقات لتحديد كيفية تفاعل هذا المتغير مع التطعيم والأجسام المضادة التي تم تطويرها خلال عدوى COVID السابقة".





تعتبر ثلاثة أنواع فقط من فيروس كورونا الجديد مثيرة للقلق، والتي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.





قاومت الحكومة الفرنسية الدعوات إلى إغلاق جديد في مواجهة الحالات المتزايدة ، حيث تجاوز عدد الإصابات اليومية حاجز 20 ألفًا.





واجهت حملة التطعيم المتعثرة حاجزًا جديدًا يوم الاثنين حيث انضمت فرنسا إلى دول أوروبية أخرى في تعليق استخدام لقاحات AstraZeneca وسط مخاوف من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة.



