الجزائر.. قرار عاجل بتمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد 15 يوما

أصدر مجلس الوزراء الجزائري قرارا اليوم الثلاثاء بتمديد إجراءات الحجر الصحي لمدة 15 يوما عبر 16 ولاية.









وبحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء الجزائري تم تطبيق قرار التمديد من الساعة 11 مساءً وحتي الخامسة صباحا من اليوم التالي.









وأشار البيان الي ان الولايات التي سيطبق عليها القرار هي : أدرار، باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، معسكر، ورقلة، وهران، الوادي وتقرت.









كما استثنى القرار 42 ولاية وهي: الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، البويرة، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، الـمدية.









بحانب مستغانم، الـمسيلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى.









وأيضا ولاية النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، جانت، الـمغير والمنيعة.



