ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة اتحاد جدة والفتح

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:12 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة الاتحاد والفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالتعادل السلبي.

وحاول لاعبو الاتحاد التسجيل من أكثر من محاولة ولكن دفاعات الفتح تصدت لهجمات النمور.

ويلعب أحمد حجازي مدافع الفراعنة واتحاد جدة، المباراة منذ بدايتها.

ويبدأ اتحاد جدة المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - زياد الصحفي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط:كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - عبد الرحمن العبود - عبد العزيز البيشي - بريجوفيتش

خط الهجوم: رومارينيو
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 طرق طبيعية للوقاية من مضاعفات السمنة على الكلى والصحة

مواصفات وأسعار أصغر سيارة في السوق السعودي موديل 2021|صور

بإطلالة عصرية.. ياسمين رئيس تتألق في أحدث جلسة تصوير