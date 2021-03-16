التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة اتحاد جدة والفتح

انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة الاتحاد والفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالتعادل السلبي.





وحاول لاعبو الاتحاد التسجيل من أكثر من محاولة ولكن دفاعات الفتح تصدت لهجمات النمور.





ويلعب أحمد حجازي مدافع الفراعنة واتحاد جدة، المباراة منذ بدايتها.





ويبدأ اتحاد جدة المواجهة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: مارسيلو جروهي





خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - زياد الصحفي، سعود عبد الحميد.





خط الوسط:كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - عبد الرحمن العبود - عبد العزيز البيشي - بريجوفيتش



