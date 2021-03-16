ننشر رابط نتيجة الامتحانات لطلاب آثار القاهرة

أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 للفرق الدراسية التالية ، لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ، وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد الكلية الفرق والمراحل التي تم الإعلان عن نتائجها وهي كالاتي :-









الفرقة الأولي عام عربي و انجليزي ، وبرنامج الإرشاد الاثري ، وبرنامج نظم المعلومات الأثرية .

‏

إضافة إلى الفرقة الثالثة قسم ، الآثار المصرية ، قسم الآثار اليونانية والرومانية ، قسم ترميم الاثار العضوية ، قسم ، ترميم الاثار غير العضوية ، ثانيا مرحلة الدراسات العليا .





وبالنسبة للدراسات العليا ، فقد تم الإعلان عن نتائج برنامج دكتوراه اثار مصرية ، برنامج دكتوراه اثار إسلامية ، برنامج ، دكتوراه اثار يوناني روماني ، برنامج دكتوراه ترميم معماري ، برنامج دكتوراه ترميم الاثار .





كما تم الإعلان عن نتيجة برنامج ماجستير الاثار المصرية ، برنامج ماجستير اثار يوناني روماني ، برنامج ماجستير ترميم الاثار (عام) ، برنامج ماجستير ترميم الاثار العضوية .





وقد أعلنت الكلية عن نتيجة برنامج ماجستير ترميم الاثار غير العضوية ، برنامج ، ماجستير ترميم الاثار غير العضوية شعبة انجليزي ، برنامج ماجستير الترميم المعماري ، برنامج ماجستير علوم البيئة الاثرية .





ولمعرفة نتيجة امتحانات مرحلة البكالوريوس من خلال الرابط التالي :

http://fa-arch.cu.edu.eg/ExamResults.html





ولطلاب مرحلة الدراسات العليا من خلال الرابط التالي :





http://fa-arch.cu.edu.eg/ExamResultsPost.html



