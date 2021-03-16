ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر رابط نتيجة الامتحانات لطلاب آثار القاهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:35 م
الدكتور احمد رجب
الدكتور احمد رجب
Advertisements
مريم عزت - احمد الشاهد
أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 للفرق الدراسية التالية ، لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ، وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد الكلية الفرق والمراحل التي تم الإعلان عن نتائجها وهي كالاتي :- 


 الفرقة الأولي عام عربي و انجليزي ، وبرنامج الإرشاد الاثري ، وبرنامج نظم المعلومات الأثرية .
 ‏
إضافة إلى الفرقة الثالثة قسم ، الآثار المصرية ، قسم الآثار اليونانية والرومانية ، قسم ترميم الاثار العضوية ، قسم ، ترميم الاثار غير العضوية ، ثانيا مرحلة الدراسات العليا .

وبالنسبة للدراسات العليا ، فقد تم الإعلان عن نتائج برنامج دكتوراه اثار مصرية ، برنامج دكتوراه اثار إسلامية ، برنامج ، دكتوراه اثار يوناني روماني ، برنامج دكتوراه ترميم معماري ،  برنامج دكتوراه ترميم الاثار .

كما تم الإعلان عن نتيجة برنامج ماجستير الاثار المصرية ، برنامج ماجستير اثار يوناني روماني ، برنامج ماجستير ترميم الاثار (عام) ، برنامج ماجستير ترميم الاثار العضوية .

وقد أعلنت الكلية عن نتيجة برنامج ماجستير ترميم الاثار غير العضوية ، برنامج ، ماجستير ترميم الاثار غير العضوية شعبة انجليزي ، برنامج ماجستير الترميم المعماري ، برنامج ماجستير علوم البيئة الاثرية .

ولمعرفة نتيجة امتحانات مرحلة البكالوريوس من خلال الرابط التالي : 
http://fa-arch.cu.edu.eg/ExamResults.html

ولطلاب مرحلة الدراسات العليا من خلال الرابط التالي : 

http://fa-arch.cu.edu.eg/ExamResultsPost.html

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة ماجستير حول إعادة المكونات الإنشائية والمعمارية بمقابر الأسرة الخامسة بكلية الآثار بالفيوم

الآثار تنتهي من المرحلة الثانية لمشروع ترميم معبد دندرة بقنا

آثار القاهرة : انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب هذه الفرق

كل ما تريد معرفته عن دراسات عليا آثار القاهرة

ترشيحاتنا

قتلها بدم بارد.. سيدة تنهار في البكاء على الهواء: جوزي لف بنتي بـ لزق بعد ما شرحها بـ الكاتر

على سرير المرض.. فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالمنصورة من الموت صعقا عقب سقوط أسلاك الضغط العالي على القضبان

أحمد موسى يهاجم المسئولين عن حدائق الأهرام: فوضى وعشوائية

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

بعد اقتراح فيتا كلوب .. نسر الأهلي يتحرك من ملعب الشهداء إلى المطار عائدا للقاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب