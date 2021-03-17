مواضع رفع اليدين في تكبيرات الصلاة.. الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

شروط تكبيرة الإحرام في الصلاة

1- أن تؤدى باللغة العربية الصحيحة .

2- إنها ركن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمدًا أو سهوًا.

3- وجوب القيام والاستقرار أثناءها.

4- عدم وصلها بما قبلها من الدعاء.

5-لا يصح أن يكرر التكبير مرتين عمدًا، وإذا فعل وجب عليه التكبير مرة ثالثة، فالأحسن أن يقتصر على تكبيرة واحدة، ولكن إذا كبر مرة ثانية سهوًا لم يجب التكبير مرة ثالثة.

مواضع رفع اليدين في الصلاة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد مواضع لرفع اليدين في الصلاة، أولاها: عند دخول الإنسان الصلاة، وبالتحديد مع تكبيرة الإحرام، فينوي الشخص الصلاة، ويرفع يديه عند قوله " الله أكبر".





وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما مواضع الركوع في الصلاة؟» عبر قناة دار الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» أن الموضع الثاني لرفع اليدين في الصلاة: عند الركوع بعد قراءة الفاتحة وسورة قصيرة أو الفاتحة فقط في الركعتين الثالثة والرابعة، والموضع الثالث: عند الاعتدال من بعد قول " سمع الله لمن حمده" ، و الرابع: عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.



