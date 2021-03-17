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رياضة

مانشستر سيتي يكرر فوزه على مونشنجلادباخ ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:02 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
كرر مانشستر سيتي فوزه على بورسيا مونشنجلادباخ في دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتفوق السيتي ذهابا وإيابا على بورسيا مونشنجلادباخ (4 - 0).

وافتتح النجم البلجيكي كيفين دي بروين التسجيل لصالح السيتي في الدقيقة 12.

وأضاف النجم الألماني الكاي جوندوجان الهدف الثاني لصالح السيتي عند الدقيقة 18.

وحاول لاعبو السيتي في أكثر من مناسبة إضافة الهدف الثالث ولكن تمكنت دفاعات الفريق الألماني من إيقافها لتنتهي المواجهة ثنائية نظيفة.

ويدخل السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون 

خط الدفاع: والكر - دياز - ستونز - كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - دي بروين

خط الهجوم: محرز - فودين - بيرناردو
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