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أخبار العالم

مصرع شخصين في انفجار كبير بولاية كاليفورنيا.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:38 ص
مصرع شخصين في انفجار
مصرع شخصين في انفجار قوي بولاية كاليفورنيا
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قسم الخارجي
هزّ انفجار كبير دينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، الأمريكية، حيث أدى انفجار ألعاب نارية داخل أحد المنازل، إلى  تدمير نوافذ المنازل المجاورة ومصرع شخصين على الأقل.

ولقي شخصان مصرعهما على الأقل جراء انفجار ألعاب نارية في أحد المنازل في مدينة أونتاريو، فيما نصحت إدارة الإطفاء المواطنين بالابتعاد عن المنطقة، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقال رئيس شرطة الإطفاء في مدينة أونتاريو إنه كان هناك بعض الأشخاص بالقرب من المنزل وقت الانفجار، كما أصيب أحدهم بجروح طفيفة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الانفجار وقع في منطقة سكنية بالقرب من شارع سان أنطونيو وويست مابل ستريت.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلامية وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي  الدخان الأسود يتصاعد فوق المكان واشتعال النيران في المنزل، وسط أصوات انفجارات قوية جراء الألعاب النارية.
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