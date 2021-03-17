تسبب السرطان .. احذر الشواء على الفحم بهذه الطريقة

حذّرت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، من شواء اللحوم على الفحم مباشرة؛ لما له من أضرار على الصحة.





وقال الدكتور هاني عبد السميع الطبيب البيطري بالمديرية: "كلنا يعلم أن الشواء على الفحم له مذاق لا يقاوم، ولكن ينبغي الموازنة بين نكهة الطعام المشوى وتحضيره بطريقة صحية ".





وقدم عبد السميع مجموعة من النصائح المتبعة عند شواء اللحوم فيما يلي :





١- شواء اللحوم على جمر الفحم مباشرة يؤدي لتصاعد أدخنة من مادة الهيدروكربونات الضار والجسيمات الدقيقة الموجودة في دخان الشواء ينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين الضار الذي يؤثر بالسلب على صحة الإنسان المصاب بالحساسية بجانب تلوث الهواء والغلاف الجوي.

* تجنب وضع اللحم فوق الفحم مباشرة وا فصله برقائق الألومنيوم.



* نزع المواد الدسمة والدهنية المحتمل أن تسقط على الفحم فتتصاعد مركبات دخانية ضارة .



* استخدم اللحوم الخالية من الدهون وننصح بشواء لحم الدواجن.