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أخطاء تسوية البانية تجعله يمتص الكثير من الزيت تجنبيها فورا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:33 ص
أخطاء تسوية البانية
أخطاء تسوية البانية تجعله يمتص الكثير من الزيت تجنبيها فورا
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أسماء عبد الحفيظ

شرائح البانيه المقلية المقرمشة عشق الكثيرين خاصة الأطفال، غير أن امتصاصها المزيد من الزيت يفسد طعمها ويفقد متعة تناولها.

وتشرب البانيه الزيت بسبب الوقوع في بعض الأخطاء خلال التحضير والتسوية، يقدمها إليكم الشيف الشربيني مع كيفية تجنبها:

اتركيها في الثلاجة
بعد الانتهاء من تتبيل شرائح البانيه وتغليفها جيدًا بالبيض والدقيق والبقسماط يجب تركها على الأقل ربع ساعة في الثلاجة لترتاح وتلتصق التتبيلة أكثر فيها ويخرج ما بها من سوائل. لأن عدم تطبيق ذلك يسبب امتصاص الكثير من الزيت.
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الشرائح السميكة
كلما زاد سمك قطع البانيه كلما زاد امتصاص زيت القلي مهما كان ساخنًا، لهذا قبل البحث عن توفير الزيت يجب تحضير البانيه شرائح متوسطة السمك كي تكون عملية سوائها سريعة ودون امتصاص مزيد من الزيت.

الزيت البارد
يجب أن يكون الزيت غزيرًا وساخنًا بالدرجة المطلوبة لتسوية البانيه، لأن الزيت البارد يساعد على امتصاص البانيه له، كذلك قلة كميته في الطاسة تسبب نفس الأمر وتجعل شرائح البانيه تحترق دون أن تنضج.​

ملحوظة:
بعد تنفيذ الخطوات السابقة يرفع البانيه ويترك ليصفى في مصفاة للتخلص من الزيت الزائد ثم يوضع مناديل المطبخ بعدها يقدم.

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