ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| كهف الجارة.. أجمل الكهوف المصرية في الصحراء الغربية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:14 ص
كهف الجارة
كهف الجارة
Advertisements
ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقرير عن كهف الجارة، حيث أنه كان أجمل الكهوف المصرية في الصحراء الغربية.

ويقع كهف "الجارة" في قلب الصحراء الغربية، بين الواحات البحرية، ومحافظة أسيوط بمنتصف صحراء الفرافرة بالقرب من وادي محرق، بعد محمية الصحراء البيضاء بحوالي 7 كيلومترات شرقًا باتجاه أسيوط.

تم اكتشافه بواسطة الألمانى جيرهارد رولفز عام 1873.

وصفه الألمان بأنه أجمل ما وقعت عليه عين إنسان في قارة إفريقيا.

ويعد مشهد التكوينات مختلفة الأشكال والأحجام المتدلية من سقف الكهف من "أجمل ما يمكن أن تراه العين"، بحسب وصف المصور.

وتعرف تكوينات الكهف جيولوجيًا برسوبيات الصواعد والهوابط.

ويتكون كهف "الجارة" من مجموعة من المغارات على عمق يزيد عن 50 مترًا نزولًا في باطن الأرض.

أما عن تاريخ كهف الجارة، فقد اكتشفه الألماني جيرهارد رولفز، عام 1873، وذلك أثناء رحلته في صحراء الفرافرة للوصول إلى واحة الكفرة الليبية، بحسب ما ذكره المصور.

لا توجد صعوبة في النزول إلى الكهف، حيث أن المنحدر المؤدي لداخله لا يصعب المرور عبره.

ويتخذ مدخل الكهف هيئة فتحة صغيرة على مستوى سطح هضبة الحجر الجيري، حيث يقع الكهف.

ونشأ كهف الجارة كنتيجة طبيعية للماء النقي ومناخ الصحراء الجاف خلال ملايين السنين، كما يختلف عن جميع كهوف المنطقة في تكويناته وشكل رسوبياته الفريدة من نوعها.

وتصل ارتفاعات التكوينات الرسوبية إلى 3 أو 4 أقدام، بحسب ما ذكره موقع بوابة الأهرام.

وعند زيارة كهف الجارة، ينصح بإحضار إنارة للتمكن من رؤية التكوينات الرسوبية، كما ينصح هواة التقاط الصور بإحضار حامل الكاميرا والتصوير بتقنية "التعريض الطويل" للتمكن من الحصول على لقطات مضيئة.




Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماكر بطبعه.. الثعلب البري صديق السياح بالفرافرة في الوادي الجديد.. صور

شتاء وسط سحر الطبيعة.. حفلات شاي الكانون والشواء على الجمر في الوادي الجديد.. صور

محافظ بني سويف في محمية كهف سنور لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية لتأمين ممر لزيارتها

الجارديان تروج لـ السياحة في مصر بـ "جبال الصحراء البيضاء"

محافظ بني سويف يناقش إدراج محمية كهف سنور على الخريطة السياحية

الدجاجة والفطر..صباح البلد يستعرض جمال محمية الصحراء البيضاء

ترشيحاتنا

ما حكم قول الزوجة لزوجها تحرم على كأبي وأخى؟.. أمين الفتوى يجيب

الانتخابات مزورة.. ترامب يعود إلى نشاطه المفضل

خالد يوسف مع زوجته في منزله بعد عودته لمصر .. شاهد

الشيشيني يكشف أسباب رفضه الانضمام للجهاز المعاون لـ كارتيرون مع الزمالك

مدرب المولودية: لعبنا بالنار أمام بطل السنغال ونتطلع للمستقبل بأمل كبير

حكم إخراج صدقة جارية على المتوفَّى العاصي؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور