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أخبار العالم

بحجة المحتوى المحظور.. روسيا تهدد بحجب تويتر خلال شهر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:21 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت السلطات الروسية إنها تعتزم حجب تويتر في غضون شهر، إذا لم تتخذ المنصة خطوات لإزالة "المحتوى المحظور"، في خطوة من شأنها أن تصعد المواجهة الطويلة بين الحكومة الروسية ومنصات التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا رئيسا في تضخيم المعارضة في روسيا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال فاديم سوبوتين، نائب رئيس هيئة الرقابة على الاتصالات الحكومية الروسية (روسكومنادزور)، إن منصة تويتر لا تزال غير ممتثلة لمطالب السلطات الروسية.

والأسبوع الماضي، أعلنت "روسكومنادزور" أنها تعمل على إبطاء سرعة تحميل الصور والمقاطع المصورة على تويتر، بسبب فشل منصة التواصل الاجتماعي المزعوم في "إزالة المحتوى الذي يشجع على الانتحار بين الأطفال، ومعلومات عن المخدرات والمواد الإباحية للأطفال".

كما قالت الهيئة إن منصة تويتر فشلت في إزالة أكثر من ثلاثة آلاف منشور بمحتوى محظور، بما فيها ما يزيد على 2500 منشور تشجع على الانتحار بين القاصرين.

وردت المنصة بالتشديد على سياستها المتمثلة في عدم التسامح مطلقا مع الاستغلال الجنسي للأطفال، والترويج للانتحار، وبيع المخدرات.

وسبق أن انتقدت السلطات الروسية منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمت للدعوة لخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء روسيا هذا العام، للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني.

وكانت موجة المظاهرات هي الأكبر منذ سنوات وشكلت تحديا كبيرا للكرملين.

وزعمت السلطات أن منصات التواصل الاجتماعي لم تقم بإزالة دعوات لانضمام الأطفال إلى الاحتجاجات.
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