ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في رعاية ودعم الحوار الفلسطيني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:11 ص
عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي
Advertisements
فريدة محمد
رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بانطلاق الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالعاصمة المصرية القاهرة والذي يشارك فيه قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، والذي يأتي استكمالًا للجولة الأولى التي عقدت بالقاهرة أيضًا يومي 8 و9 فبراير 2021م.

وثمَّن رئيس البرلمان الجهود المخلصة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن دعم ورعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجولات الحوار تؤكد الدور الريادي الدائم الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم القضية الفسلطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في أن الجهود التي تقوم بها الشقيقة الكبرى ستسهم في التوصل إلى توافقات وطنية بين الفصائل الفلسطينية إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات، والتي تعد المدخل الرئيسي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة.

ودعا رئيس البرلمان العربي الفصائل الفلسطينية إلى البناء على الخطوات الإيجابية التي تحققت بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويوحد كلمته ويعزز موقفه أمام المجتمع الدولي ويدعم جهوده في استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خطوة نحو إنهاء الانقسام .. رئيس البرلمان العربي يرحب بالمراسيم الصادرة عن الرئيس الفلسطيني بشأن الانتخابات

وزير خارجية فلسطين: الاجتماع العربي الطارئ يعيد اللحمة الوطنية ويثبت مفهوم الشراكة والتعاون

الأمين العام المساعد للجنة الشعبية لتحرير فلسطين يكشف كواليس الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

برلماني: توجيه الفلسطينيين الشكر للرئيس السيسي دليل على نجاح مصر لتحقيق وحدتهم

الجامعة العربية تبحث نتائج الحوار الوطني والاجتماع الطارئ بالقاهرة

برلمانية: فتح معبر رفح يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

بشرى سارة للأطفال.. بدء تجارب لقاح كورونا من سن 6 أشهر حتى 12 عاما

تحذير شديد.. فيروس نيباه سينتشر كالنار في الهشيم بين البشر

ارتفاع كبير في أسعار الذهب .. أعلي مستوي للمعدن النفيس خلال أسبوعين

نجم الزمالك السابق : لاعبو الأهلي مقاتلون ومباراة المريخ صعبة رغم تراجع نتائج الفريق

إمام عاشور لـ جمهور الزمالك : "ناس مريضة بطلوا بقا محدش يتكلم عليا"

للموظفين.. اعرف قيمة مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور