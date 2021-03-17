682.8 مليون جنيه إيرادات الحديد والصلب خلال 8 أشهر

كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام ، عن إيرادات النشاط الجاري و التى سجلت 682.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى نهاية فبراير 2021.





وقالت الحديد والصلب ، اليوم، إن المبيعات المحلية بلغت 45 مليون جنيه شهر يناير الماضي، بينما لم يكن هناك صادرات خلال الشهر ذاته.





وتابعت :حققت الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





يشار الى أن الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية