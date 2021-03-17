وزيرة الهجرة تشكر مؤسسة "ملتقى شباب الخير" لتركيبها 30 وصلة مياه في الفيوم





في إطار مشاركة المصريين بالخارج بمبادرة "أصلك الطيب" للمساهمة في تطوير الريف المصري وكذلك المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمحاضر الهجرة غير الشرعية، بدأت اليوم مؤسسة "ملتقى شباب الخير" فى تركيب 30 وصلة مياه بمحافظة الفيوم، تحت مظلة المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" للمساهمة في تطوير الريف المصري والارتقاء بالمستوى المعيشي لأهالي هذه المناطق.





من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن خالص شكرها لكل القائمين على مؤسسة "ملتقى شباب الخير" على ما يبذلونه من جهد في سبيل المشاركة بمبادرة "اصلك الطيب"، من خلال توصيل المياة لعدد من المنازل بمحافظة الفيوم، كونها من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيدة بما يقوم به شباب المؤسسة من عمل تطوعي وخيري لمساعدة أهالينا بالفيوم، وتعكس استجابة المؤسسة للمشاركة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رغبة المصريين بالخارج في المساهمة بهذا المشروع القومي ذي الأهداف السامية للارتقاء بحياة المصريين في قرى مصر المختلفة.





وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة في دعم الوطن، وجاء إطلاق مبادرة "أصلك الطيب" إيمانا من ثقتنا في حرصهم على المشاركة في المبادرات الوطنية المختلفة، حيث تقدم الوزارة الدعم والمساندة الكاملة للمؤسسات او الأفراد الراغبين في تقديم الدعم باشكاله المختلفة للقري الأكثر احتياجا.





وأكد ماهر زين الأمين العام لمؤسسة "ملتقى شباب الخير" أن تلك الوصلات هى الدفعة الأولى من تنفيذ بروتوكول التعاون الذى أبرمته المؤسسة مع شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الفيوم مطلع الشهر الماضي مؤكدا أن المؤسسة تعمل جاهدة على المساهمة في توفير حياة كريمة لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا، مضيفا: "هذا عهدنا كمجلس أمناء وفريق عمل المؤسسة من متطوعين وعاملين" .





وبدورة أكد هانى كمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة ان رعاية وزارة الهجره لأنشطة المؤسسة له الأثر الطيب والإيجابي فيما تقوم به المؤسسة.





تستعد المؤسسة في الفترة الحالية لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا، ويتم دراسة 20 حالة جديدة ضمن المرحلة الثانية لوصلات المياه بمحافظة الفيوم، بجانب احتفالية يوم اليتيم تحت شعار (مافيش يتيم مابينا) بحي الأسمرات تحت رعاية وزارة للهجرة.