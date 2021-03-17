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فن

بالبرتقالي الكاجوال.. شاهد أحدث ظهور لنور عمرو دياب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:33 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
نشرت نور دياب صورا جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جينز أزرق وتيشيرت باللون البرتقالي، وحذاء رياضي أبيض، وكتبت: "بقيت أحب اللون البرتقالي مؤخرًا".

نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".  

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام.  

بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.
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