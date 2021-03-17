وسط تزايد الإصابات.. قلق في لبنان من وجود سلالات متحورة جديدة لـ كورونا

أكد أخصائي الأمراض الجرثومية في لبنان، الدكتور زاهي الحلو، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" مرتفعة، مشيرًا إلى أن الإغلاق لم يصل إلى النتيجة المرجوة واللقاح لا يزال يسير ببطء.









وأعرب الحلو، في تصريحات لـ"صوت كل لبنان"، عن تخوفه من سلالات متحورة جديدة لكورونا في ظل وتيرة التلقيح البطيئة، موضحا أن المعلومات حول ضرر لقاح استرازينيكا لم تتضح بعد، نظرًا لأن عددا كبيرا ممن حصل عليه لم يصب بجلطات.









ودعا إلى إشراك القطاع الخاص في حملة التلقيح كي يستطيع لبنان الوصول إلى مناعة القطيع.









وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس، الثلاثاء، عن تسجيل 3480 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وكشفت عن تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.









وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في لبنان إلى 423433 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5474 حالة.