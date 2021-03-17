شاهد.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة نسرين طافش، مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت نسرين طافش بإطلالة أنيقة، تبرز جمالها وأنوثتها، حيث ارتدت فستان باللون الأبيض، عاري الكتفين، ومزين باللون الذهبي، وحرصت على تسريحة الشعر الويفي على احد كتفيها.





ولاقت تفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، معبرين لها عن اعجابهم بطلتها، وجمالها الملحوظ.





وكانت النجمة نسرين طافش أشارت إلى أنها تجسد شخصية «رحاب» خلال أحداث مسلسل «المداح» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري، مشيرة إلى أن الشخصية لفتاة ريفية، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة إلى أنها تنتمي لبيتئتها الريفية.





وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الإجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.





ويشارك في بطولة مسلسل«المداح» كلًا من: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار «أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري»، وإخراج أحمد سمير فرج.







