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اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية: ١١١٪ نسبة نمو الصادرات المصرية إلى كينيا فى 6 سنوات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:40 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد علاء الوكيل عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجموعة العمل لإفريقيا أن دولة كينيا تعد سابع أكبر  دولة مستوردة فى القارة الأفريقية في كافة السلع بقيمة بلغت 17.2  مليار دولار  خلال آخر إحصاء وتعتبر ضمن الأسواق الواعدة التي لابد من الاهتمام بها والتوسع في زيادة حجم الصادرات المصريه لها في ظل توجهات الدولة الحالية بالتوجه للسوق الإفريقى َوتوطيد العلاقات التجارية مع جميع الدول الإفريقية.

وأوضح علاء الوكيل، خلال ندوة عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر الفيديو كونفرانس، أن حجم الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية لدولة كينيا بلغت 73  مليون دولار محققه نسبة نمو بلغت ١١١٪ خلال الست سنوات الماضيه في الفترة من  عام 2014 حتى 2020، منوها إلى أن مصر تعتبر عاشر أكبر مصدر لدولة كينيا فى هذا القطاع.
 
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلي كينيا تتمثل في سلع مثل المكرونة بنسبة 16% وسكر كلوجوز بنسبة 32  % ونشا بنسبة 8% ومركزات طماطم وشيكولات وعصائر وزيوت ومركزات فاكهة وتمثل هذه السلع حوالى 96% من الصادرات الصناعات الغذائية  المصرية لكينيا.

وأكدت إحصائيات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هناك العديد من واردات مصر من  السلع الغذائية من كينيا لها بديل مصري ومن الممكن الاستغناء عنها بقيمة بلغت 616  مليون دولار  مثل السكر 307 مليون دولار ومحاضرات الغذائية المتنوعة 50  مليون دولار والقشطة والحليب والمكرونة والخمائر وزيوت والخبز موضحا أن حجم  الواردات بلغ نحو  1.4 مليار دولار خلال عام 2019 . 

من جانبه دعا خالد منصور رئيس المكتب التجاري بنيروبي كل الشركات المصريه إلى إرسال بياناتهم للمكتب التجاري التابع للتمثيل التجارى للتواصل مع نظائرهم بدولة كينيا والتعرف على إحتياجات السوق الكينى بدقة،  مشيرا إلى أن المكتب على استعداد تام لتقديم أى مساندات ومعلومات عن دولة كينيا من شأنها  تسهم في زيادةالتبادل التجارى بين البلدين وزيادة حجم الصادرات المصريه للسوق الكينى .
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