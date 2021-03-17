ذهبي الفم.. الأنبا رافائيل يحكي لـ صدى البلد قصة فتاة تكفل البابا شنودة بـ زواجها

يوافق اليوم الأربعاء الذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة الثالث، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، والذي توفي عن عمر يناهز 89 عاما، حيث توفى في 17 مارس 2012.

البابا شنودة الثالث اسمه الأصلي نظير جيد روفائيل، مولود في الثالث من أغسطس 1923 في قرية سلام بمحافظة أسيوط، وهو بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبلاد المهجر، ومن أهم الألقاب التي لُقب بها «معلم الأجيال».

التحق البابا شنودة بجامعة فؤاد الأول، القاهرة، في قسم التاريخ، وبدأ بدراسة التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث وحصل على الليسانس بتقدير امتياز في 1947.

وبهذه المناسبة تواصل "صدى البلد" مع الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة الذي روى موقفا إنسانيا للبطريرك الراحل من ضمن مواقف كثيرة عُرفت عنه.

وقال الأنبا رافائيل، إن شابا تقدم للارتباط بفتاة أكبر منه سنا بعدة سنوات، وعندما يكون هناك أمر مثل ذلك يتقدم الشباب بطلب للحصول على تصريح بالموافقة من المجلس الإكليريكي، حيث يمضي "العريس" على أنه يعرف سن "العروس" ويحدث العكس حيث تمضي الأخرى على أنها تعلم بأن الشاب أصغر منها سنا.





وتابع الأنبا رافائيل قائلا: عندما ذهب الثنائي إلى أحد المسؤولين داخل الكاتدرائية رفض على منحهما تصريحا بالموافقة بحجة أن فارق السن بينهما غير متوافق قائلا: "لا مش هينفع الفرق بينكم في السن كبير قوي"، متابعا: ذهب معهما كاهن ولكن المسؤول أصر على موقفه ورفض منحهما التصريح، لكن من حسن حظهما أن هذا اليوم كان يوافق الخميس حيث يتواجد البابا شنودة لمقابلة البسطاء وتوزيع العطايا عليهم.





وأردف: قام الكاهن باخذهما ودخل بهما إلى غرفة البابا شنودة كي يمنحهما إذنا بالموافقة على الزواج وبالفعل جرى ما كانا يرغبان به حيث عقب البابا قائلا: "إ حنا مالنا طالما هم موافقين وأهلهم موافقين، إحنا ننصح بس نقول إن فرق السن يعمل مشاكل، لكن طالما هم موافقين خلاص يبقي منقدرش نجبرهم".





واستطرد أسقف وسط القاهرة قائلا: "نظر البابا في وجه "العروس" وشعر أنها فقيرة وبسيطة فسألها: "انتي محتاجة حاجة"، فردت قائلة: "إن الأنبا رافائيل يتولى كل شيء"، ليتابع البابا قائلا: "سيبك منه ومنحها كل احتياجاتها".



