الجيش اليمني يصد هجوما لـ ميليشيا الحوثي في مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الاربعاء، ابحاط هجوما لميليشيا الحوثي غرب محافظة مأرب اليمنية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت قوات ‏تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن تدمير طائرة مسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران قبل إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية.

وبحسب قناة العربية؛ فقد أكدت قوات التحالف أن العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية