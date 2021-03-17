حملة تفتيشية على الصيدليات .. قافلة علاجية بقرية طهواي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اليوم عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية طهواي التابعة لمركز ومدينة أشمون وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " خلال يومي الاربعاء والخميس الموافق 17، 18 من مارس الحالي.





وتشمل القافلة عدة تخصصات طبية متنوعة منها "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة ، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان"، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان .





وأضاف " جودة " أن القافلة تشمل تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين المترددين علي القافلة العلاجية وذلك بالموضوعات التي تخص أمور الحياة اليومية كالتطعيمات والرضاعة الطبيعية وتنظيم الأسرة وأورام الثدي والنظافة الشخصية ومكافحة التدخين وختان الإناث وفيروس كورونا وكيفية الوقاية منها .





من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم .



