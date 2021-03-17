محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق محور ديروط والدفع بعدد 5 سيارات إسعاف و2 عبارة نيلية.. صور

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن مواصلة جهود السيطرة على حريق بالشدة الخشبية بمشروع محور ديروط العلوى على النيل الذى يجرى تنفيذه لربط الطرق شرق وغرب النيل .





وانتقل المحافظ الى مكان الحريق لمتابعة جهود الحماية المدنية والاطفاء فى السيطرة على الحريق ومواجهة تداعيات الحادث الذى لم يسفر عن اية اصابات او خسائر بشرية حتى الآن .





كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بورود بلاغ من من محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط يفيد حدوث حريق بالشدة الخشبية لسطح كوبرى محور ديروط الجارى انشاؤه لربط اطرق شرق وغرب النيل والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 مترًا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل إتجاه .





انتقلت قوات الحماية المدنية والاطفاء والاسعاف الى مكان الحريق وجار التعامل مع النيران للسيطرة عليها كما تم اخلاء الموقع من العمال وفرض كردون امنى حول منطقة الحريق حتى يتم السيطرة على الحريق .





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وانتقل محافظ أسيوط الى مكان الحريق لمتابعة اعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق مشيرا الى انه تمت الاستعانة بعدد 4 سيارات إطفاء و2 ماكينة شفط وضخ مياه حديثة و2 عبارة نيلية لنقل المعدات وماكينات شفط المياه كما تم الدفع بعدد 5 سيارات اسعاف من الجانبين الشرقى والغربى تحسبا لوجود اية اصابات اثناء عمليات الاطفاء.





رافق المحافظ فى موقع الحادث العميد ايهاب ثروت مدير ادارة الحماية المدنية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون محمود نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وقوات الشرطة والمباحث .



