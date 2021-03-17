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أخبار العالم

23 ألف .. إيطاليا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وزارة الصحة الإيطالية إن إيطاليا سجلت 431 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، مقابل 502 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 23.059 من 20.396 في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنه تم إجراء حوالي 369084 اختبارًا للكشف عن كورونا في اليوم الماضي، مقارنة بـ 369375 سابقًا.

وسجلت إيطاليا 103،432 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم. أبلغت البلاد عن 3.28 مليون حالة حتى الآن.

بلغ عدد المرضى في المستشفى المصابين بفيروس كورونا، باستثناء أولئك الموجودين في العناية المركزة - 26517 يوم الأربعاء، ارتفاعًا من 26.098 في اليوم السابق.

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