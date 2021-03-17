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رياضة

تقارير: ليفربول يضحي بمهاجمه لـ دورتموند للتعاقد مع هالاند

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:09 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يستهدف التعاقد مع البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب موقع " فوتبول إنسايدر" البريطاني، فإن بوروسيا دورتموند مهتم بالتعاقد مع أوريجي من ليفربول الصيف المقبل.

وأشار الموقع أن ليفربول سيقلص طلباته المادية من 20 إلى 12 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع أوريجي.

وأكد الموقع أن ليفربول يرغب في بيع أوريجي لـ دورتموند، من أجل طلب التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، حيث يعتقدون أن أوريجي سيسهل عليهم التعاقد مع هالاند الصيف المقبل.
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