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أخبار العالم

تجاوزت 750 ألف حالة.. دولة عربية تتخطى عتبة الـ 5 آلاف إصابة خلال 24 ساعة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:21 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 5663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الان الي 774015 حالة.


وسجلت الصحة العراقية حسب تقريرها اليومي عن حالة الوباء في البلاد؛ 33 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 13860 حالة.


ورصدت الصحة العراقية تعافي 3591 حالة شفاء خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 698775 حالة.


وأجرت الوزارة العراقية فحوصا مخبرية خلال الساعات الماضية حيث بلغ عددها 38929  ليرتفع إجمالي الفحوصات الي 7498360 فحصا مخبريا. 
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