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حوادث

اصابة 19 شخصا فى حريق مصنع بالقناطر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:34 م
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى
أصيب 19 شخصا باصابات طفيفة بالجسد بعضهم حالتهم خطرة فى حريق اندلع داخل مصنع لانتاج الشوكولاتة بالقناطر الخيرية اثر انفجار أنبوبة غاز بالمصنع وتم السيطرة على الحريق واخماده وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بمصنع الهدى للشوكولاتة بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق فور نشوبه وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصا باصابات متفرقة بالجسد من بينهم اثننان فى حالة خطرة وتم نقلهما للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

من جانبه كشف مصدر بمجلس مدينة القناطر الخيرية أن مصنع الحلويات الذي شب به حريق مرخص وليس مخالفا ، مؤكدا انه جار تشكيل لجنة لحصر الخسائر الناتجة عن الحادث.
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