محمد الشناوي: ثلاثية فيتا كلوب بداية الطريق نحو العاشرة

أبدى محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس، الثلاثاء، على فيتا كلوب في بطولة دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات.









وقال الشناوي إن الجميع تعاهد على تحقيق الفوز، وتخطي الموقف الصعب في المجموعة الأولى بعد التعادل مع فيتا كلوب بالجولة الثالثة في القاهرة بهدفين لكل فريق.









وتابع الشناوي: «تعاهدنا بعد مباراة القاهرة أمام فيتا كلوب أن نلعب للفوز فقط في كينشاسا لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب وإسعاد الجماهير».









وأضاف أن الفوز أمس وتسجيل ثلاثة أهداف رغم الأجواء الصعبة بسبب درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة، بجانب أرضية الملعب التي كانت من النجيل الصناعي، تحقق بفضل وتوفيق الله أولًا ثم حماس اللاعبين وخبراتهم التي تؤهلهم للتعامل مع مثل هذه الظروف، بالإضافة إلى الدور الكبير للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وهو ما يعكس شخصية الأهلي.









وشدد الشناوي على أنه لم يكن من المقبول استمرار وضع المجموعة على ما كانت عليه بعد الجولة الثالثة والتعادل أمام فيتا بالقاهرة، في مباراة شهدت سوء توفيق غير طبيعي، ومباراة أمس كانت بداية تعديل المسار في المجموعة.









وقال إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا خارج الأرض على حساب منافس قوي، وهو ما يعد مجرد خطوة في مشوار طويل للاحتفاظ باللقب وتحقيق البطولة العاشرة لدوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن الفريق أمامه مواجهتان لا بديل فيهما عن الفوز أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، لحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.









وأضاف الشناوي أن الاحتفال بالفوز انتهى بمجرد صافرة النهاية والخروج من استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ولا بد أن يكون التركيز في التحديات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري.









واختتم الشناوي حديثه بالتأكيد أن الفريق يمضي في طريقه لتحقيق الانتصارات والبطولات المحلية والقارية، وإسعاد جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم ومساندة اللاعبين في جميع المواقف.



