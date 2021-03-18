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فن

بحب قلبك الجميل .. سلمى أبو ضيف تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها

الخميس 18/مارس/2021 - 03:02 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف، على تهنئة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ 36.

ونشرت سلمى أبو ضيف، صورة تجمعها بالنجمة دينا الشربيني  من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها بموقع انستجرام وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي بحب قلبك الجميل ويارب دايما أشوف ضحكتك الجميلة".

يصادف اليوم الـ 17 من مارس، عيد ميلاد الفنانة الشابة دينا الشربيني، والتي أتمت عامها الـ 36، وتحرص الفنانة دينا الشربيني على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.

وتفضل دينا الشربيني، ارتداء الملابس الكاجوال الملونة، وارتداء الفساتين الكاجوال والسوارية التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميل إلى ارتداء جميع الالوان الانيقة والمبهجة.

بحب قلبك الجميل .. سلمى أبو ضيف تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها
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