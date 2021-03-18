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تعليم

في استجابة سريعة.. رئيس جامعة طنطا: أنهينا مشكلة رواتب امتياز «طب الأسنان»

الخميس 18/مارس/2021 - 03:21 ص
صدى البلد
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احمد علي
أنهى الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، في استجابة سريعة مشكلة الرواتب المستحقة عن شهري يناير وفبراير 2021 لأطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بالجامعة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة طنطا بالدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، للوقوف على كافة جوانب الموضوع بهدف العمل على حلها، مؤكدا أنهم أبنائه ولا مساس بحقوقهم.

وأفاد الدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، أنه تم التواصل الفورى مع مسؤولي وزارة المالية بالجامعة، وتمت الموافقة على تعزيز بند مكآفأة أطباء الإمتياز بقيمة 500 ألف جنيه لراتب شهر يناير والذي سيتم صرفه مع راتب شهر مارس الحالي، كما وجه بسرعة استعجال بند التعزيز لراتب شهر فبراير وصرفه عقب وصوله وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة.
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