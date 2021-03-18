في استجابة سريعة.. رئيس جامعة طنطا: أنهينا مشكلة رواتب امتياز «طب الأسنان»

أنهى الدكتور محمود ذكي ، رئيس جامعة طنطا، في استجابة سريعة مشكلة الرواتب المستحقة عن شهري يناير وفبراير 2021 لأطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بالجامعة.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة طنطا بالدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، للوقوف على كافة جوانب الموضوع بهدف العمل على حلها، مؤكدا أنهم أبنائه ولا مساس بحقوقهم.



