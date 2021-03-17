مهشمة الرأس.. تحقيقات موسعة في مقتل مدرسة بشقتها بحدائق أكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر برئاسة المستشار أسامة ربيع، تحقيقات موسعة في مقتل مدرسة داخل شقتها بحدائق أكتوبر.





وامرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها بعدما اسفرت المناظرة عن اصابتها بضربات في الرأس نتيجة التعدي عليها بآلة حادة، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.





كانت البداية بتلقي قسم شرطة حدائق اكتوبر بلاغا بالعثور على جثة مدرسة داخل شقتها، انتقلت على الفور قوات الامن برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق اكتوبر وتبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمى مدرسة مصابة بضربات بالراس.





وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتهم.



