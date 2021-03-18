استعدادا لـ رمضان.. الزراعة للمواطنين: خزّنوا خضروات وفواكه براحتكم.. رئيس الهيئة البيطرية: زيادة السلع وحملات مكثفة بالأسواق.. ونقيب الزراعيين: استقرار أسعار اللحوم والدواجن

مدير عام الخضر بوزارة "الزراعة" لـ المواطنين: خزّنوا خضروات وفواكه براحتكم لرمضان
رئيس الهيئة البيطرية بوزارة الزراعة : زيادة السلع بالأسواق ..وحملات مكثفة استعدادا لرمضان
نقيب الزراعيين : رقابة مشددة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان منعًا للتلاعب
تستعد وزارة الزراعة كغيرها من الوزارات لاستقبال شهر رمضان ، من حيث الدفع بزيادة السلع بالأسواق ، وزيادة الإنتاج ، من ناحية ، والرقابة على جودة السلع بالأسواق كاللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة .
فى البداية ، قال الدكتور علاء البحراوى مدير عام إدارة الخضر بوزارة الزراعة ، إن جميع الخضروات متوفرة بالأسواق بفائض كبير سواء البطاطس ، أو الطماطم ، أو الخيار ، من الآن وحتى شهر رمضان .
ووجه "البحراوى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، رسالة للمواطنين :" اطمئنوا ..وخزنوا خضروات وفواكه زى ما تحبوا استعدادا للشهر الكريم، لدينا فائض والأسعار مقبولة وفى متناول الجميع " .
وأضاف، أنه رغم انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق إلا أن ذلك يسبب خسارة للمزارعين بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والأسمدة والتقاوى ، وتاجر التجزئة هو المستفيد الوحيد، لذا فلابد من عمل نظام متوازن يحقق الرضا بين الطرفين .
وأشار إلي أن هناك لجانا تجوب الحقول يوميا لتوجه النصائح والإرشادات للمزارعين بحيث يتم زيادة الإنتاج من ناحية، ومكافحة الأمراض والحشرات التى تواجه أى نوع من الخضروات والفاكهة .
وأوضح أن الفاكهة والخضروات من أهم السلع التى يعتمد عليها المصريون فى الافطار والسحور، لذا لدينا توجيهات بتوفير كميات كبيرة منها قبل قدوم شهر رمضان .
وأضاف "محمود" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن هناك لجان متخصصة بكل مديرية من مديريات الطب البيطرى تقوم بالتفتيش على المجازر واللحوم تراقب الأسواق يوميا .
وأشار " رئيس الهيئة البيطرية بوزارة الزراعة " إلي أنه سيتم زيادة السلع والدفع بها أمام المواطنين من أجل سد احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ، وبالتالى زيادة اللجان للرقابة على الأسواق .
ولفت إلي أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على حياة الإنسان والثروة الحيوانية، من خلال الحملات القومية المكثفة على مدار السنة في الوحدات البيطرية، إضافة إلى القوافل العلاجية، وأعمال الترصد والمسوح والتقصي عن الأمراض، وحملات التحصين .
وأشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بدور منافذ الزراعة المحمية التابعة لوزارة الزراعة، لقيامها بتوفير منتجات زراعية وسلع غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودتها العالية، مؤكدا أن وزارة الزراعة لديها ميزة نسبية في توفير منتجات تناسب جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات البسيطة.