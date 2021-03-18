استعدادا لـ رمضان.. الزراعة للمواطنين: خزّنوا خضروات وفواكه براحتكم.. رئيس الهيئة البيطرية: زيادة السلع وحملات مكثفة بالأسواق.. ونقيب الزراعيين: استقرار أسعار اللحوم والدواجن

مدير عام الخضر بوزارة "الزراعة" لـ المواطنين: خزّنوا خضروات وفواكه براحتكم لرمضان

رئيس الهيئة البيطرية بوزارة الزراعة : زيادة السلع بالأسواق ..وحملات مكثفة استعدادا لرمضان

نقيب الزراعيين : رقابة مشددة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان منعًا للتلاعب



تستعد وزارة الزراعة كغيرها من الوزارات لاستقبال شهر رمضان ، من حيث الدفع بزيادة السلع بالأسواق ، وزيادة الإنتاج ، من ناحية ، والرقابة على جودة السلع بالأسواق كاللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة .



فى البداية ، قال الدكتور علاء البحراوى مدير عام إدارة الخضر بوزارة الزراعة ، إن جميع الخضروات متوفرة بالأسواق بفائض كبير سواء البطاطس ، أو الطماطم ، أو الخيار ، من الآن وحتى شهر رمضان .

ووجه "البحراوى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، رسالة للمواطنين :" اطمئنوا ..وخزنوا خضروات وفواكه زى ما تحبوا استعدادا للشهر الكريم، لدينا فائض والأسعار مقبولة وفى متناول الجميع " .

وأضاف، أنه رغم انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق إلا أن ذلك يسبب خسارة للمزارعين بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والأسمدة والتقاوى ، وتاجر التجزئة هو المستفيد الوحيد، لذا فلابد من عمل نظام متوازن يحقق الرضا بين الطرفين .

وأشار إلي أن هناك لجانا تجوب الحقول يوميا لتوجه النصائح والإرشادات للمزارعين بحيث يتم زيادة الإنتاج من ناحية، ومكافحة الأمراض والحشرات التى تواجه أى نوع من الخضروات والفاكهة .

وأوضح أن الفاكهة والخضروات من أهم السلع التى يعتمد عليها المصريون فى الافطار والسحور، لذا لدينا توجيهات بتوفير كميات كبيرة منها قبل قدوم شهر رمضان .



كما أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حملات مكثفة للمرو على جميع مجازر الحيوانات والدواجن وأسواق اللحوم لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطنين قبل شهر رمضان.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة البيطرية بوزارة الزراعة ، إن وزير الزراعة وجه بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وخاصة اللحوم والأسماك والدواجن قبل شهر رمضان ، مضيفا أن يتم ضبط مضبوطات فاسدة كل يوم بالأسواق ، كما يتم إصدار تقرير كل أسبوعين بكمية المضبوطات .

وأضاف "محمود" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن هناك لجان متخصصة بكل مديرية من مديريات الطب البيطرى تقوم بالتفتيش على المجازر واللحوم تراقب الأسواق يوميا .



وأشار " رئيس الهيئة البيطرية بوزارة الزراعة " إلي أنه سيتم زيادة السلع والدفع بها أمام المواطنين من أجل سد احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ، وبالتالى زيادة اللجان للرقابة على الأسواق .



ولفت إلي أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على حياة الإنسان والثروة الحيوانية، من خلال الحملات القومية المكثفة على مدار السنة في الوحدات البيطرية، إضافة إلى القوافل العلاجية، وأعمال الترصد والمسوح والتقصي عن الأمراض، وحملات التحصين .

بينما أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الارشاد بوزارة الزراعة السابق ، أن وزارتى التموين والزراعة تقومان بفرض رقابة شديدة على الأسواق استعدادا لشهر رمضان الكريم منعا للتلاعب فى الأسعار أو عرض سلع فاسدة .

ونفى "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد " ، ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك خلال الفترة القادمة بسبب توافرهم بالأسواق ، موضحا أن المشروعات القومية كمشروع البتلو وغيره ساهم فى توفير انتاج اللحوم .

وأضاف أن الصوب الزراعية التى وجه الرئيس بها وفرت الخضروات والفاكهة طوال العام ، منوها إلي أن الاستزراع السمكى المتكامل والمشروعات التى افتتحها السيسي مؤخرا فى مجال الأسماك خفضت من أسعاره وأصبح متوافرًا بجميع المناطق .

وأشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بدور منافذ الزراعة المحمية التابعة لوزارة الزراعة، لقيامها بتوفير منتجات زراعية وسلع غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودتها العالية، مؤكدا أن وزارة الزراعة لديها ميزة نسبية في توفير منتجات تناسب جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات البسيطة.