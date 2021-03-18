وزير الري السابق: التصريحات الإثيوبية عدوانية.. وناسيين حقوق 150 مليون مواطن

قال الدكتور محمد نصر علام ، وزير الموارد المائية والري السابق، إن التصريحات الإثيوبية هي رد على التصريحات السودانية، مضيفًا أن التصريحات السودانية كانت دقيقة للغاية، ولم تتعدى على حقوق الآخرين بينما التصريحات الإثيوبية عدوانية.

وأضاف "محمد نصر" في مداخلة عبر "زوم" خلال برنامج "رأي عام" المُذاع على فضائية "تن" أن التصريحات الإثيوبية تعتمد على الجانب السياسي أكثر من كونه فني، وأن هناك إصرار على ملء النهر كأنه نهرهم وليس نهر مشترك، معقبًا: "التصريحات عبارة عن إجبار وليس تعاون وتنسيق".

وعقب وزير الموارد المائية والري السابق، قائلًا: "يصب اهتمام الجماعة الإثيوبية نحو وجود 30 شخص في السجن وعايزين حقوقهم، وناسيين حقوق 150 مليون مواطن وحقوقهم في الحياة".

وتابع "نصر علام" قائلًا: "أن ما يحدث يسمى بلطجة وليس تفاوض، على الرغم من إعلان هذه التصريحات أمام العالم كله".