ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الري السابق: التصريحات الإثيوبية عدوانية.. وناسيين حقوق 150 مليون مواطن

الخميس 18/مارس/2021 - 03:34 ص
وزير الرأي السابق:
وزير الرأي السابق: التصريحات الإثيوبية عدوانية
Advertisements
ندى رأفت

قال الدكتور محمد نصر علام ، وزير الموارد المائية والري السابق، إن التصريحات الإثيوبية هي رد على التصريحات السودانية، مضيفًا أن التصريحات السودانية كانت دقيقة للغاية، ولم تتعدى على حقوق الآخرين بينما التصريحات الإثيوبية عدوانية.

وأضاف "محمد نصر" في مداخلة عبر "زوم" خلال برنامج "رأي عام" المُذاع على فضائية "تن" أن التصريحات الإثيوبية تعتمد على الجانب السياسي أكثر من كونه فني، وأن هناك إصرار على ملء النهر كأنه نهرهم وليس نهر مشترك، معقبًا: "التصريحات عبارة عن إجبار وليس تعاون وتنسيق".

وعقب وزير الموارد المائية والري السابق، قائلًا: "يصب اهتمام الجماعة الإثيوبية نحو وجود 30 شخص في السجن وعايزين حقوقهم، وناسيين حقوق 150 مليون مواطن وحقوقهم في الحياة".

وتابع "نصر علام" قائلًا: "أن ما يحدث يسمى بلطجة وليس تفاوض، على الرغم من إعلان هذه التصريحات أمام العالم كله".

 

 

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك زوجة و5 أطفال .. نهاية مروعة لأب بسبب رهان .. تفاصيل

بطول 3 أمتار .. ظهور مفاجئ لـ سحلية جوانا في حديقة منزل يثير الرعب.. شاهد

بسبب «هجوم قرود» .. شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها في حادث مأساوي