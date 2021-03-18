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محافظات

تكدس تلال القمامة على أنفاس سكان الكفر الجديد.. والأهالي يستغيثون بمحافظ البحيرة

الخميس 18/مارس/2021 - 10:02 ص
تكدس تلال القمامة
تكدس تلال القمامة
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أسماء الجنبيهى

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية الكفر الجديد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة ، عقب حصار تلال القمامة ومخلفات المواشي و الحشائش، المنازل والأراضي الزراعية لحد أنها تعيق  السير في الشوارع في بعض الأوقات، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعرب حسين رفعت رمضان، أحد سكان القرية، عن غضبه قائلًا : "حياتنا معرضة للخطر وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار "حسين": "لم نعد نتحمل هذا التقاعس من العاملين في مجلس القرية والإهمال الذي يؤدى إلى تراكم القمامة والقاذورات و الحيوانات  في الشوارع مما يعرض حياتنا للخطر بكل الأشكال سواء من إنتشار الأمراض أو هجوم الحيوانات على أهالي القرية".

وأكد "رفعت"، أن أهالي القرية قامت بتقديم العديد من الشكاوى لمجلس القرية ومجلس المدينة ولكن  لا عين رأت ولا أذن تسمع، ولا حياه لمن تنادي، قائلًا : " رغم أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يشدد دائمًا على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير احتياجات المواطنين والعمل علي نظافة الشوارع ولكن مازال هناك تقاعس من بعضهم".

وناشد الأهالي، الجهات المعنية، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة ومحاصرة انتشار الحيوانات الضالة لإنقاذ أهل العزبة من الخطر سواء  الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة أو الخطر من انتشار الحيوانات الضالة.

يذكر أن أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا حلم تحقق توفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات على أرض مصرنا الغالية ضمن برنامج اصلاح كبير من اجل المواطن المصري وخاصة بالمناطق النائية والقرى المحرومة.

وأضاف المحافظ، أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

وشهدت المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجاح كبير بعدد 8  قرى بنطاق المحافظة بمراكز أبو المطامير ووادى النطرون وبدر تم خلالها تنفيذ 94 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 350 مليون كما تم ادارج 17 قرية ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ 208 مشروع تتجاوز تكلفتها 1,25 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تنطلق قاطرة تنمية وتطوير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى لتشمل 6 مراكز بها 42 قرية رئيسية وأكثر من 3845 تابع وهى (دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وأبو المطامير ووادي النطرون) خلال المرحلة القادمة بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنية لتؤكد ان الدولة تسير للأمام وأن جميع مواطنيها فى قلب ووجدان الرئيس الذى يسير بمصر فى طريق التقدم وبناء الإنسان والهوية ومحاربة الفقر والإرهاب والفكر المتطرف بالتنمية والعمل المستمر من اجل مصر والمصريين،مؤكدا على أهمية الجامعة فى التوعية بالمبادرة وتعريف طلابها بها وبكل الانجازات التى تتم فى شتى القطاعات للبناء والتنمية وتحقيق مستقبل واعد لهم.

وأشار المحافظ، إلى أن ما شهدته المحافظة خلال العامين الماضيين يعد إنجازًا غير مسبوق وأن الدولة تضع يدها بقوة بالمحافظة لإنشاء المشاريع الإستثمارية وأحداث تطور والعمل على تلبية إحتياجات المواطنين فى شتى القطاعات حيث تم ضخ استثمارات بقيمة ٥٥.٥ مليون جنية وهو ما لم يحدث عبر عقود من قبل .

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تكدس تلال القمامة على أنفاس سكان الكفر الجديد.. والأهالي يستغيثون بمحافظ البحيرة
تكدس تلال القمامة على أنفاس سكان الكفر الجديد.. والأهالي يستغيثون بمحافظ البحيرة
تكدس تلال القمامة على أنفاس سكان الكفر الجديد.. والأهالي يستغيثون بمحافظ البحيرة
تكدس تلال القمامة على أنفاس سكان الكفر الجديد.. والأهالي يستغيثون بمحافظ البحيرة
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