بني سويف .. تنظيم احتفاليات بمنطقة واحة وهرم ميدوم السياحية احتفالا بالعيد القومي

واصلت محافظة بني سويف، احتفالاتها بالعيد القومي إذ احتفلت منطقة واحة وهرم ميدوم السياحية "على مدار يومين" بالعيد القومي، ونظم قصر ثقافة بني سويف احتفاليتين وسط مظاهر جمالية ومبهجة تم إضفاؤها على المنطقة مع إضاء هرم ميدوم الأثر التاريخي الشهير بعبارات التهنئة بهذه المناسبة القومية العزيزة على قلوب أهالي بني سويف .





وتنوعت فقرات الاحتفالية التي تم تنظيمها "أمس" بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بداية من إقامة معرض نتاج الورش الفنية والحرف البيئية ، والتي شملت أعمال من مشغولات يدوية تحمل الطابع الشعبي والفلكلوري،بهدف تشجيع تلك المنتجات ضمن برنامج سياحي يرتكز على التكامل وتحقيق التنمية المستدامة بالقرى المجاورة للمنطقة السياحية .





حيث يأتي تنظيم الحفلات بمنطقة هرم ميدوم ضمن سلسلة الخطوات العملية للنهوض بالمنطقة سياحيًا ، حيث يجري تأهيل المنطقة وفق خطة مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئات ذات الصلة في مقدمتها هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية.





وشاركت فرقة "براس ساوند باند" الشهيرة في هذه الحفلات ، والتي قدمت بعض الفقرات الموسيقية التي شاركت بها في عدد من المحافل والحفلات والمناسبات المختلفة ، بجانب عروض لفرقة بني سويف القومية للفنون الشعبية وفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة ، والتي تنوعت ما بين فقرات تحمل الطابع الفرعوني وشعبي ونوبي وعروض فنية ووطنية ورقصة التنورة.





كما قدمت فرقة الموسيقى العربية "مساء اليوم "بحضور المحافظ وعدد كبير من الإعلاميين،العديد من الفقرات والأغاني،بجانب قيام فرقة أبوصير الملق بتقديم أغاني شعبية، تعبر عن الفنون والفلكور الذي يميز المحافظة العريقة "بني سويف،وتم عرض فيديو "اسمك يامصر" ، حيث لاقت تلك العروض إعجاب الحاضرين.





وشهدت الاحتفاليات حضور محافظ بني سويف"د. محمد هاني غنيم "، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام ،والنائبين أحمد محسن ، نبيل ثروت حميدة عضوي مجلس الشيوخ ، النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، وعدد من الصحافيين والمراسلين بالمحافظة،الفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد التابع لهيئة قصور الثقافة ، محمد جبر معاون المحافظ، المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى ، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.