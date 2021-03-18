كيف تعرف أنك تعانd من التهاب اللوزتين؟

التهاب اللوزتين هو عدوى تصيب اللوزتين في مؤخرة الحلق. إنه مرض شائع في مرحلة الطفولة ، ولكن يمكن أن يصاب به المراهقون والبالغون أيضًا.





تحقق مما إذا كنت مصابًا بالتهاب اللوزتين، و يمكن أن يشعر التهاب اللوزتين بنزلة برد أو إنفلونزا، ستكون اللوزتان في مؤخرة الحلق حمراء ومتورمة.





وقد موقع " NHS " الأعراض الرئيسية لالتهاب اللوزتين عند الأطفال والبالغين هي:

التهاب الحلق، و مشاكل في البلع، وارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى، ويسعل، و صداع، والشعور بالمرض، وألم الأذن، واشعر بالتعب.





هذا بالاضافة الى انه في بعض الأحيان يمكن أن تكون الأعراض أكثر حدة وتشمل:





غدد منتفخة ومؤلمة في رقبتك (تبدو وكأنها كتلة على جانب عنقك)

بقع بيضاء مليئة بالصديد على اللوزتين

رائحة الفم الكريهة

كيف يمكن أن تبدو اللوزتين مع البقع المليئة بالصديد

إذا لم تكن متأكدًا من أنه التهاب اللوزتين

انظر إلى أعراض التهاب الحلق الأخرى .





إلى متى يستمر التهاب اللوزتين

عادة ما تختفي الأعراض بعد 3 إلى 4 أيام.





التهاب اللوزتين ليس معديًا ، ولكن معظم الالتهابات التي تسببه هي ، على سبيل المثال ، نزلات البرد والإنفلونزا.





لوقف انتشار هذه العدوى:





ابق خارج العمل أو أبق طفلك في المنزل حتى تشعر أنت أو طفلك بالتحسن

استخدم المناديل عند السعال أو العطس وتخلص منها بعيدًا

اغسل يديك بعد السعال أو العطس

كيف تعالج التهاب اللوزتين بنفسك

عادة ما يتحسن التهاب اللوزتين من تلقاء نفسه بعد بضعة أيام.





للمساعدة في علاج الأعراض:





الحصول على الكثير من الراحة

اشرب مشروبات باردة لتهدئة الحلق

تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين (لا تعط الأسبرين للأطفال دون سن 16)

الغرغرة بالماء الدافئ المالح (يجب على الأطفال عدم تجربة ذلك)

كيفية الغرغرة بالماء المالح

يمكن للصيدلي أن يساعد في التهاب اللوزتين من خلال تقديم المشورة واقتراح العلاجات ، مثل: محاليل مطهرة، معينات، بخاخات الحلق ولكن تبقي زيارة الطبيب من الامور الضرورية فى كثير من الاحيان .



