أسعار الذهب اليوم الخميس 18-3-2021.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس 18- 3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





أسعار الذهب اليوم فى مصر





وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ، 874 جنيها.





وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 765 جنيها.









في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 665 جنيها.









وسجل سعر الجنيه الذهب 6120 جنيه









وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.



