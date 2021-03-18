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أخبار العالم

أصيبت بصاروخ.. مقتل 9 عسكريين في تحطم مروحية بأفغانستان

الخميس 18/مارس/2021 - 08:30 ص
مقتل 9 عسكريين في
مقتل 9 عسكريين في تحطم مروحية بأفغانستان
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أحمد محرم
لقي تسعة عسكريين أفغان على الأقل مصرعهم، مساء أمس الأربعاء، في تحطم مروحية تابعة للقوات الأفغانية الخاصة في ولاية وردك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في القوات الجوية الأفغانية ومسؤول إقليمي أن الطائرة المروحية العسكرية أصيبت بصاروخ أثناء إقلاعها.

وأوضحت القناة التلفزيونية الأفغانية "TOLOnews" أن تحطم المروحية العسكرية وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء، فيما أكدت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 9  من أفراد القوات الخاصة في الحادث.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، أفادت الأنباء  بوقوع انفجار في حافلة  كانت تقل موظفين مدنيين في العاصمة كابل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وحصل الانفجار في الصباح بمنطقة سارى كوتال، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن موظفين تابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانوا على متن الحافلة.
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