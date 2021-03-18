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أخبار العالم

السعودية.. لا تعارض بين لقاح كورونا والأنشطة اليومية خاصة الرياضة

الخميس 18/مارس/2021 - 09:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقي
أوضحت وزارة الصحة السعودية أنه يمكن لمن تلقى لقاح كورونا ممارسة الرياضة وباقي أنشطة الحياة بشكل طبيعي، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية.


وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، وفقا لصحيفة "عاجل"، أنه «يمكنك ممارسة الرياضة، والحياة بشكل طبيعي بعد تلقي اللقاح، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة».


وقال المواطن في استفساره: "هل من الممكن ممارسة الرياضة لمن أخذ الجرعة الأولى من اللقاح؟".


من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة، كما يمنع من أخذ اللقاح كل من الحوامل، والأطفال.
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