ينشر موقع " صدى البلد " أسعار الدواجن والبيض اليوم، الخميس 18 مارس 2021، وفقا لأسعار بورصة الدواجن والتى أعلنت عنها شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 11.50 إلى 14.25 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 5 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 1.8 جنيه.





وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 32 و32.50 جنيه للكرتونة.





وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 40 و42 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 10 و11.50 جنيه.







