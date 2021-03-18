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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 18 مارس 2021

الخميس 18/مارس/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر موقع " صدى البلد " أسعار الدواجن والبيض اليوم، الخميس 18  مارس 2021، وفقا لأسعار بورصة الدواجن والتى أعلنت عنها شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.


وتراوح سعر كيلو الدواجن من 26 إلى 27 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار أمهات الدواجن البيضاء ما بين 21 و22 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك في محلات الدواجن بسعر 30 و32 جنيها.




وتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 11.50 إلى 14.25 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 5 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 1.8 جنيه.


وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 32 و32.50 جنيه للكرتونة.


وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 40 و42 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 10 و11.50 جنيه.


وطبقًا لبيانات الحكومة المصرية يبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.4 مليار دجاجة سنويا، حيث تحقق مصر الاكتفاء الذاتي بنسبة تتجاوز الـ 97%، كما تنتج مصر حوالي 13 مليار بيضة، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق الاكتفاء ذاتيا من البيض منذ أكثر من عامين وتوفر أيضا فائضًا للتصدير.
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