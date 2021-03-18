بعد وفاة والدها.. الجمهور يبحث عن لبنى عسل

وكتب أحد أقارب العائلة على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي المستشار عبد الفتاح عسل، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت، والد المستشار أحمد عبدالفتاح عسل، الدفن بعد صلاة العصر بقرية غزالة مركز الزقازيق، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة".



