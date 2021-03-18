بعد وفاة والدها.. الجمهور يبحث عن لبنى عسل

تصدرت الإعلامية لبنى عسل مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد وفاة والدها إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب أحد أقارب العائلة على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي المستشار عبد الفتاح عسل، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت، والد المستشار أحمد عبدالفتاح عسل، الدفن بعد صلاة العصر بقرية غزالة مركز الزقازيق، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة".
وتقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، وأسرة قناة "الحياة"، بخالص التعازي للإعلامية لبنى عسل في وفاة والدها المستشار عبد الفتاح محمود عسل.
وقال محمد شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة": "جاء لي خبر أثناء تقديمي حلقة اليوم من البرنامج يفيد بوفاة والد الزميلة لبنى عسل المستشار عبد الفتاح محمود عسل".
وأضاف: "ربنا يصبرك يا لبنى واحنا كلنا اخواتك وجنبك، وربنا يصبركم ويربط على قلوبكم جميعا ويرحم الوالد برحمته"، متابعا: "الخبر هزني بشكل قوي".