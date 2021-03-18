للمرة الخامسة.. نتنياهو يؤجل زيارته لـ الإمارات لما بعد الانتخابات الإسرائيلية

نفى رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه التوجه إلى دولة الإمارات اليوم، الخميس، معلنا أن الزيارة تأجلت لما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 23 مارس الجاري.





وقال نتنياهو، في حديث لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لن أسافر إلى أبوظبي قبل الانتخابات، سأصل إلى هناك لاحقًا".





وكانت زيارة الخميس المرتقبة بعد إلغاء وتأجيل 4 زيارات مقررة للإمارات حالت ظروف مختلفة دون إتمامها.





وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات اليوم الخميس.





وخطط نتنياهو لزيارة الإمارات أكثر من مرة، منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الطرفين، في أغسطس الماضي، كان آخرها الخميس الماضي، لكنه أرجأ الزيارة بعد عدم سماح الأردن لطائرته بالمرور في أجوائه.