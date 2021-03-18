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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل لجنة متابعة معامل الاختبارات الإلكترونية

الخميس 18/مارس/2021 - 09:52 ص
معامل الاختبارات
معامل الاختبارات الالكترونية
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يوسف رجب

استقبل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أعضاء لجنة متابعة معامل الاختبارات الإلكترونية، للوقوف على آخر التطورات ومراجعة إمكانيات الجامعة وتجهيزاتها في الأسبقية الأولى لتجهيزات مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور على غويل عميد كلية الطب.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة بصدد تجهيز مبنى يسع 6 آلاف طالب وطالبة للاختبارات الالكترونية و أبدى سعادته بزيارة هذه اللجنة مشددا على أهمية التحول الرقمي فى تسريع وتيرة العمل في مختلف قطاعات الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد حلمى، مدير مركز التقويم بالجامعة، بأن الجامعة أتمت نسبة مائة في المائة من التجهيزات المطلوبة منها لهذه الأسبقية وأيضًا هناك حوالى 600 جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت وذلك لأداء الاختبارات الالكترونية بالجامعة.

وأشار المهندس على فكرى، مدير مركز المعلومات بالجامعة، بأن اللجنة تتكون من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي وممثلين من الشركات المنفذة للمشروع الخاص بالاختبارات الالكترونية.

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