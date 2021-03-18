6 أسرار للمكياج يجعل جمالك ساحرا.. صور

المكياج سحر يحول النساء من جميع الأعمار إلى المظهر الأفضل، ويساعد المكياج الاحترافي في هذا.. إليك ستة أسرار للماكياج ستجعلك جميلة.

مكياج للعيون العميقة

يمكن لعشاق الموضة ذوي العيون العميقة تحسين مظهرهم بالمكياج المناسب. مكياج دخاني غامق مع كحل أسود سيغير مظهرك الفردي بطريقة رائعة.

يساعد مكياج العيون الدخانية بألوان الباستيل مع التظليل على تكبير العينين بصريًا ، فضلًا عن جعل المظهر أكثر تعبيرًا وحيوية. لا تتردد في الجمع بين عدة ظلال من الظلال في مكياجك مرة واحدة ، ولا تنسَ أيضًا الجفن السفلي ، يجب أيضًا التأكيد على الظلال المتناقضة.

الترتر المتلألئ + الأيدي الأنثوية والمتطورة هما الثنائي المثالي للفتيات ذوات العيون العميقة. بالنسبة للمكياج النهاري ، اصنعي سهمًا رفيعًا بطرف مرتفع وشفاه عارية ، ولقضاء أمسية في الخارج ، يكون السهم الفحمي المكثف والشفاه الحمراء الزاهية مثالية.

سهام عين لا تشوبها شائبة

تعد الأسهم في الماكياج دائمًا خيارًا يربح فيه الجميع ، مما يجعل المظهر معبرًا ومفتوحًا وجذابًا. تسمح لنا اتجاهات الموضة الحديثة باختيار ليس فقط الأسود كآيلاينر ، ولكن أيضًا استخدام ظلال أخرى تتداخل بشكل متناغم مع ظل عينيك وبشرتك وشعرك. بمساعدة الأسهم ، يمكنك تغيير شكل العينين بصريًا ، مما يجعلها أكثر ارتفاعًا أو عرضًا.

تركيز الشفاه

يوصي فنانو المكياج مصممي الأزياء بالتركيز في مكياجهم إما على العينين أو على الشفاه. عند صنع شفاه مشرقة ، حاولي أن تجعل مكياج عينيك طبيعيًا وطبيعيًا قدر الإمكان.



رموش كثيفة

بالطبع ، الرموش السميكة والمعتنى بها هي المسؤولة عن المظهر الثاقب والمثير والآسر والجريء. بالنسبة للماكياج النهاري ، يكفي التأكيد على طول وسمك الرموش باستخدام الماسكارا عالية الجودة ، وأنت بالفعل جمال. لجعل رموشك تبدو أكثر سمكًا ، استخدم كحل أسود أو بني. ارسمي خطًا خفيفًا على طول نمو رموشك وانظري كيف اكتسبت حدودًا أكمل.

مدخن مذهل

الدخان المذهل هو بالضبط المكياج الذي يحول بشكل جذري مظهر نساء الموضة من جميع الأعمار. الشيء الرئيسي في هذا المكياج هو تظليل عالي الجودة لعدة ظلال من الظلال على الجفن المتحرك. بالنسبة لمكياج المساء ، يمكنك استخدام الظلال غير اللامعة واللمعة في الظلال الداكنة والمشبعة.

حواجب مصممة بشكل جميل

الحواجب هي بطاقة الاتصال للسيدات من جميع الأعمار. يكفي أن يكون لديك حواجب مصممة بشكل جميل وبشرة جيدة العناية ، وأنت بالفعل جمال في المليون. حواجب جاهزة ، ظلال وأشكال طبيعية - هذا ما هو في الاتجاه الآن.

مصدر المعلومات موقع بولد سكاى الهندى الشهير.