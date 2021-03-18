ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

6 أسرار للمكياج يجعل جمالك ساحرا.. صور

الخميس 18/مارس/2021 - 10:20 ص
6 أسرار للمكياج سيجعل
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

المكياج سحر يحول النساء من جميع الأعمار إلى المظهر الأفضل، ويساعد المكياج الاحترافي في هذا.. إليك ستة أسرار للماكياج ستجعلك جميلة.

مكياج للعيون العميقة
يمكن لعشاق الموضة ذوي العيون العميقة تحسين مظهرهم بالمكياج المناسب. مكياج دخاني غامق مع كحل أسود سيغير مظهرك الفردي بطريقة رائعة.

يساعد مكياج العيون الدخانية بألوان الباستيل مع التظليل على تكبير العينين بصريًا ، فضلًا عن جعل المظهر أكثر تعبيرًا وحيوية. لا تتردد في الجمع بين عدة ظلال من الظلال في مكياجك مرة واحدة ، ولا تنسَ أيضًا الجفن السفلي ، يجب أيضًا التأكيد على الظلال المتناقضة.

الترتر المتلألئ + الأيدي الأنثوية والمتطورة هما الثنائي المثالي للفتيات ذوات العيون العميقة. بالنسبة للمكياج النهاري ، اصنعي سهمًا رفيعًا بطرف مرتفع وشفاه عارية ، ولقضاء أمسية في الخارج ، يكون السهم الفحمي المكثف والشفاه الحمراء الزاهية مثالية.

سهام عين لا تشوبها شائبة
تعد الأسهم في الماكياج دائمًا خيارًا يربح فيه الجميع ، مما يجعل المظهر معبرًا ومفتوحًا وجذابًا. تسمح لنا اتجاهات الموضة الحديثة باختيار ليس فقط الأسود كآيلاينر ، ولكن أيضًا استخدام ظلال أخرى تتداخل بشكل متناغم مع ظل عينيك وبشرتك وشعرك. بمساعدة الأسهم ، يمكنك تغيير شكل العينين بصريًا ، مما يجعلها أكثر ارتفاعًا أو عرضًا.

تركيز الشفاه
يوصي فنانو المكياج مصممي الأزياء بالتركيز في مكياجهم إما على العينين أو على الشفاه. عند صنع شفاه مشرقة ، حاولي أن تجعل مكياج عينيك طبيعيًا وطبيعيًا قدر الإمكان.

رموش كثيفة
بالطبع ، الرموش السميكة والمعتنى بها هي المسؤولة عن المظهر الثاقب والمثير والآسر والجريء. بالنسبة للماكياج النهاري ، يكفي التأكيد على طول وسمك الرموش باستخدام الماسكارا عالية الجودة ، وأنت بالفعل جمال. لجعل رموشك تبدو أكثر سمكًا ، استخدم كحل أسود أو بني. ارسمي خطًا خفيفًا على طول نمو رموشك وانظري كيف اكتسبت حدودًا أكمل.

مدخن مذهل
الدخان المذهل هو بالضبط المكياج الذي يحول بشكل جذري مظهر نساء الموضة من جميع الأعمار. الشيء الرئيسي في هذا المكياج هو تظليل عالي الجودة لعدة ظلال من الظلال على الجفن المتحرك. بالنسبة لمكياج المساء ، يمكنك استخدام الظلال غير اللامعة واللمعة في الظلال الداكنة والمشبعة.

حواجب مصممة بشكل جميل
الحواجب هي بطاقة الاتصال للسيدات من جميع الأعمار. يكفي أن يكون لديك حواجب مصممة بشكل جميل وبشرة جيدة العناية ، وأنت بالفعل جمال في المليون. حواجب جاهزة ، ظلال وأشكال طبيعية - هذا ما هو في الاتجاه الآن.

مصدر المعلومات موقع بولد سكاى الهندى الشهير.

6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور 6 أسرار للمكياج سيجعل جمالك ساحر.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى أبسط الخطوات حولي المكياج العادي لسواريه

حولى المكياج لسواريه فى أقل الخطوات

دون نزع الكمامة.. صيحات للمكياج جديدة لعام 2021

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش

خبيرة تجميل.. خطوات عمل مكياج بطريقة صحيحة لكل انواع البشرة

كيف تحمي نفسك من التهاب الجفن

ترشيحاتنا

أفضل 5 طرق لإزالة بقع العمر من الوجه

شوقى غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لمعسكر مارس

شوبير: التفكير في إلغاء الدوري جريمة كبرى.. والزمالك يتصدر المسابقة

هيونداي تطرح توسان 2022 الشكل الجديد هايبرد.. صور

إصابة هنا الزاهد بـ كورونا.. الفنانة تحتفل بتصدر "حلوة الدنيا سكر" تريند جوجل

الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تطرح توسان 2022 الشكل الجديد هايبرد.. صور

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها