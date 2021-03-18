الطاقة الذرية: مفاعل مصر البحثى الثانى يعمل بكفاءة عالية

صرح الدكتور خالد صقر رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، أن مفاعل مصر البحثى الثانى يعمل بكفاءة عالية رغم جائحة كورونا وينتج النظائر المشعة التى تغطى جزءٌ كبير من السوق المحلى وخاصة فى المجال الطبى .





وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن مصنع " نوفو سيبيرسك " للركازات الكيماوية " NCCP " التابع لشركة " " TVEL للوقود ضمن مؤسسة روز أتوم الحكومية الروسية قامت بتوريد اليورانيوم اللازم لتشغيل مفاعل مصر البحثى الثانى فى إطار العقد المبرم بين الهيئة والشركة ، والذى تم التوقيع فيه فى إبريل 2020 ،ويعد هذا العقد هو الثانى حيث كان توقيع العقد الأول فى يونيو 2017 ولمدة ثلاث سنوات .



