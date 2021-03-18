ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الطاقة الذرية: مفاعل مصر البحثى الثانى يعمل بكفاءة عالية

الخميس 18/مارس/2021 - 10:09 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
صرح الدكتور خالد صقر رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، أن مفاعل مصر البحثى الثانى يعمل بكفاءة عالية رغم جائحة كورونا وينتج النظائر المشعة التى تغطى جزءٌ  كبير من السوق المحلى وخاصة فى المجال الطبى .

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن مصنع " نوفو سيبيرسك " للركازات الكيماوية " NCCP " التابع لشركة " " TVEL  للوقود ضمن مؤسسة روز أتوم الحكومية الروسية قامت بتوريد اليورانيوم اللازم لتشغيل مفاعل مصر البحثى الثانى فى إطار العقد المبرم بين الهيئة والشركة ، والذى تم التوقيع فيه فى إبريل 2020 ،ويعد هذا العقد هو الثانى حيث كان توقيع العقد الأول فى يونيو 2017 ولمدة ثلاث سنوات .

وأوضح الدكتور خالد صقر أن تجديد عقد توريد اليورانيوم لتشغيل مفاعل مصر البحثى الثانى  يأتى نتيجة إلتزام الشركة بالتوقيتات المدرجة فى العقد وبالأسعار المناسبة التى تم الإتفاق عليها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى حفظ القمح ومعالجة التوابل وعلاج الأمراض.. استخدامات هائلة للطاقة الذرية

ترشيحاتنا

بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة .. تعرف على موعد ومكان قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد رفع الطوارئ بشواطئ البحر المتوسط.. إسرائيل تعلن خطوة جديدة

واتساب يصدم الملايين من مستخدمي آيفون.. هذه الهواتف لن يسمح لها باستخدامه نهائيا

شوبير: التفكير في إلغاء الدوري جريمة كبرى.. والزمالك يتصدر المسابقة

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على مطالب نجم الأهلي بالرحيل وإلغاء الدوري ..قناة الزمالك تفتح النار على اللاعبين.. ميدو يحذر الوزير وإدارة القلعة البيضاء.. وزير الرياضة يطمئن جماهير الأبيض

أخبار الفن.. إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا.. ومحطات في حياة يحيى شاهين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة