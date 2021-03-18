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اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بالمستهل.. ورأس المال يفقد 4.2 مليار جنيه في 10 دقائق

الخميس 18/مارس/2021 - 10:35 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 669.582 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10946 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2132 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 13343 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4184 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستو2093 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3066 نقطة.
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