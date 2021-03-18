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محافظ جنوب سيناء: إعلان كل أودية سيناء غير خالية من المدارس في 2022

الخميس 18/مارس/2021 - 10:57 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
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ياسمين القصاص
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه يوجه التحية لشهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير أرض سيناء الحبيبة وحاربوا لطرد الإرهاب من أراضيها، منوها إلى أن المحافظة ستحتفل اليوم باسترداد طابا هذا العام بحضور كبار القادة الذين سيحضرون لحظة رفع العلم.

وأضاف "محافظ جنوب سيناء"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا صمر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أنه سوف يحضر هذه الاحتفالية جميع مشايخ وأطفال المجتمع السيناوي، بالإضافة  إلى عدد من كبير النخبة السياسية، وذلك لإحياء الذكرى في نفوس الجميع حتى لا تنسى، كاشفا أن سوف يبث هذا الحدث على الهواء.

وأشار "محافظ جنوب سيناء"، إلى أن العام المقبل سيتم إعلان عدم وجود وادى بالمحافظة خال من وجود مدرسة على الأقل، وقد يكون هناك خطأ واحد في المنظومة التعليمية هنا، ألا وهو أن البنات يتسربن في التعليم بداية من المرحلة الاعدادية،  معقبا "اتفقنا مع وزير التربية والتعليم على بناء فصول متحركة في المدارس الابتدائية، وذلك حتى يتم السهولة في حصول الطالبات على الشهادة الاعدادية من مدرستها الابتدائية".

وأكد، أن الدكتور مفيد شهاب سيلقي محاضرة في جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، من أجل تكريم الرجال البواسل الذين خاضوا الحرب في الميدان والساحات القضائية الدولة لاسترداد طابا.

وأوضح محافظ جنوب السودان، أنه جرى رفع كفاءة عدد كبير من المستشفيات، إذ جرى افتتاح مستشفى طابا، وهناك وحدة في منطقة المراغ، كما تستعد المحافظة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.


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