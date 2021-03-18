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محافظات

ضبط طن دقيق مدعم قبل تهريبه في الشرقية

الخميس 18/مارس/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.


وأكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارتي تموين الحسينية وصان الحجر بحملة تموينية مشتركة  برئاسة كلا من  عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية وعبدالكريم عوض الله رئيس قطاع تموين شمال ومدير ادارة تموين الحسينية ومحمد عبد الله نوفل  مدير ادارة تموين صان الحجر.


 وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة برقم 4785 راع بناحية مخبز باسم "ا س" بقرية المساعيد بنطاق مدينة صان الحجر محملة بالدقيق المدعم وتم التحفظ علي  25 شيكارة دقيق مدعم من قبل الدولة بإجمالي وزن 1طن و125 كيلو جرام وتم تحرير محضر امن دولة طوارئ رقم 146صان الحجر ضد( ا ا ح ) سائق السيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه في إطار خطة التحول الرقمي، وتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية، تم التكليف بتطوير الخدمات الإلكترونية بمديرية الشئون الصحية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الراغبين في الحصول علي الخدمات من ديوان عام المديرية، وإنهاء الطلبات الخاصة بهم المستوفاة بكل سهولة ويسر.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بتدشين الموقع الإلكتروني الخدمي، للتعريف بوحدة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، وتقديم خدمات الوحدة لكافة المؤسسات الطبية غير الحكومية الخاصة، والأطباء والمواطنين بالمحافظة، حيث يتمكن الطبيب أو المؤسسة الطالبة للخدمة من خلال الدخول علي الرابط الالكتروني الخاص بالموقع، من إختيار الخدمة المطلوبة التى يريد إنهائها، منها "كيفية عمل عقد نقل ومعالجة النفايات الطبية، وإستخراج الموافقة البيئية الخاصة بالمنشأت الطبية الخاصة، واستخراج ترخيص تداول النفايات"، ومعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة، وطباعة الطلب المراد تقديمه، وتحميل الاستمارات المراد استيفاءها، والنظام المالي للتعاقدات مع الوحدة، ويقتصر إنهاء الخدمة علي تسليم هذه المستندات مستوفاة بالوحدة مرة واحدة، وذلك تخفيفا عليهم، وحفاظًا علي صحتهم.


وتهيب مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية بجميع طالبي الخدمة سرعة الدخول والتواصل علي الرابط الإلكتروني لموقع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة الآتي

https://sites.google.com/view/sharkia-waste-disposal/

وإتباع الخطوات المطلوبة حتي يتمكنوا من إنهاء الخدمة بكل سهولة ويسر.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وجميع فريق العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المواطنين بالمحافظة والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم

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