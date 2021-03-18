تحصين 443 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي .





مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء علي مرض الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أضاف الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في السادس من شهر فبراير 2021 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الشهر الأول من الحملة بتحصين 222 ألف و 417 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وتحصين 220 ألف و929 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع وترقيم و تسجيل 11 ألف و 188 رأس ماشية.

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وأشار "بركات" إلي أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

كما أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالأنتقال الي المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

وأضاف انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها